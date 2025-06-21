Після 16 років у клубі: Долганський покинув Ворсклу
Тренер воротарів та ексголкіпер Ворскли Сергій Долганський залишив клуб.
Про це тренер повідомив в Instagram.
"Настала дуже чутлива мить, прийшов час прощатися з клубом, що став назавжди частиною мого серця, мого життя та моєї історії.
10 років в якості гравця. 6 років на посаді тренера. Ми разом вигравали Кубок, виходили у фінали, боролися до останньої хвилини. Я бачив, як юні хлопці ставали чоловіками. Як очі горіли, коли звучав фінальний свисток. Як ми підіймали руки до неба, коли вигравали — і не опускали їх навіть в часи невдач.
Мені пощастило бути частиною клубу, де трибуни живі, де серця вболівають по-справжньому, де любов до команди не залежить від рахунку на табло.
Я йду, але не прощаюсь з вами. Бо частинка мене назавжди залишиться тут – на цьому стадіоні , у ваших серцях, у цій історії. Це була честь – грати і тренувати для вас", – розповів Долганський.
Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.
Нагадаємо, що, незважаючи на проблеми з фінансуванням, полтавський клуб точно не припинить своє існування. Але при цьому полтавський клуб може піти на радикальний крок.