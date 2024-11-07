УЄФА визначила найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Нападника Спортинга Віктора Дьокереша визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У матчі четвертого туру основного етапу ЛЧ шведський форвард оформив хеттрик у ворота Манчестер Сіті (4:1).

Також на цю нагороду претендували Луїс Діас з Ліверпуля з хеттриком у ворота Баєра (4:0), Карім Конате (РБ Зальцбург) з дублем у ворота Феєнорда (3:1) та Ніколас Кюн із Селтіка з двома голами у ворота РБ Лейпциг (3:1).

1st: Viktor Gyökeres

2nd: Luis Díaz

3rd: Nicolas Kühn

4th: Karim Konaté



Player of the Week has been confirmed ✅@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/HILAeia6h2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2024

У чотирьох матчах Ліги чемпіонів Дьокереш забив п'ять м'ячів. Швед ділить перший рядок у списку бомбардирів із Рафін'єю, Робертом Левандовським (обидва – Барселона) та Гаррі Кейном (Баварія).

Раніше УЄФА визначила символічну збірну за підсумками матчів 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Також повідомлялося, що Спортинг готовий відпустити Дьокереша в інший клуб і навіть знизив його цінник.