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УЄФА визначила найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Олексій Мурзак — 7 листопада 2024, 19:54
УЄФА визначила найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Віктор Дьокереш
sport.es

Нападника Спортинга Віктора Дьокереша визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У матчі четвертого туру основного етапу ЛЧ шведський форвард оформив хеттрик у ворота Манчестер Сіті (4:1).

Також на цю нагороду претендували Луїс Діас з Ліверпуля з хеттриком у ворота Баєра (4:0), Карім Конате (РБ Зальцбург) з дублем у ворота Феєнорда (3:1) та Ніколас Кюн із Селтіка з двома голами у ворота РБ Лейпциг (3:1).

У чотирьох матчах Ліги чемпіонів Дьокереш забив п'ять м'ячів. Швед ділить перший рядок у списку бомбардирів із Рафін'єю, Робертом Левандовським (обидва – Барселона) та Гаррі Кейном (Баварія).

Раніше УЄФА визначила символічну збірну за підсумками матчів 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Також повідомлялося, що Спортинг готовий відпустити Дьокереша в інший клуб і навіть знизив його цінник.

Спортинг УЄФА Ліга чемпіонів-2024/25 Віктор Дьокереш

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