20-річний талант Реала зацікавив Рому та Спортинг

Бразильський нападник Ендрік може змінити клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє AS.

20-річний форвард незадоволений кількістю ігрового часу в складі вершкових. Нинішнього сезону він провів лише 141 хвилину в семи матчах, причому тільки одного разу вийшов на поле у стартовому складі.

Така ситуація не відповідає очікуванням футболіста, який вирішив залишитися в Реалі на прохання Жозе Моурінью, хоча влітку його оренда до Роми вже була узгоджена.

Тепер Ендрік знову розглядає можливість зміни команди. Рома зберігає інтерес до бразильця та готова повернутися до переговорів у січні. Водночас італійцям доведеться конкурувати зі Спортингом, який уже зробив перші кроки для підписання нападника на другу половину сезону.

Португальський клуб очолює Пауло Фонсека. Саме він минулого сезону запросив Ендріка до французького Ліона, де форвард продемонстрував високу результативність: у 21 матчі забив вісім голів і віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, Ендрік виступає за Реал із літа 2024 року, хоча минулого сезону провів частину часу в оренді у Ліоні. Загалом у нинішній кампанії бразилець зіграв сім матчів, відзначившись одним голом та однією гольовою передачею.

Раніше Моурінью заявив, що розраховує на Ендріка на тлі інтересу до нього з боку інших клубів.