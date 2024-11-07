Спортинг готовий продати свого бомбардира й навіть знизив суму відступних

Спортинг готовий відпустити свого шведського бомбардира Віктора Дьокереша в інший клуб і навіть знизив його цінник.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, лісабонський клуб дозволить 26-річному шведському футболісту піти з команди влітку 2025 року. Спортинг також готовий знизити суму відступних у контракті гравця з 83 млн фунтів до 63 млн фунтів.

Чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні нападник зіграв за "левів" 15 матчів у всіх турнірах, забив 23 голи і зробив 2 асисти.

У трансфері Дьокереша зацікавлені декілька клубів Англійської Прем'єр-ліги. Основним претендентом є Манчестер Юнайтед, який вже найближчим часом очолить нинішній тренер Спортинга Рубен Аморім.

Також гравцем цікавляться клуби Серії А, серед яких Ювентус та Мілан.