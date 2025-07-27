Дьокереш – про трансфер в Арсенал: Неймовірне відчуття
Новачок лондонського Арсенала Віктор Дьокереш висловився про свій довгоочікуваний трансфер в клуб АПЛ.
Футболіст поспілкувався з пресслужбою "канонірів".
"Я завжди хочу забивати. Бути частиною цього клубу, забивати в цій формі та з цим гербом на грудях перед усіма вболівальниками – я не можу дочекатися цього моменту. Це неймовірне відчуття.
Я просто відчув, що це саме той клуб, який мені потрібен, враховуючи те, що я почув від Мікеля та Андреа під час наших розмов, і загалом те, як команда грає останні роки.
Коли я грав проти Арсенала минулого сезону, я справді відчув, що це дуже сильна команда, проти якої неймовірно складно грати. Це й стало вирішальним чинником. І, звісно, історія клубу, величезна фан-база. Те, яку підтримку мені надали ще до мого переходу – це щось особливе", – розповів Дьокереш.
Форвард буде виступати під легендарним 14 номером, під яким у 1999 – 2007 роках грав французький нападник Тьєррі Анрі.
У сезоні-2024/25 Дьокереш забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за клуб.
Нагадаємо, гравець бойкотував тренувальні збори Спортинга. Таке рішення гравця було пов’язане з його бажанням перейти в Арсенал і конфліктом із президентом клубу Фредеріко Варандашем.
Раніше це підписання оцінив головний тренер Арсенала Мікель Артета.