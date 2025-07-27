Дьокереш – про трансфер в Арсенал: Неймовірне відчуття

Новачок лондонського Арсенала Віктор Дьокереш висловився про свій довгоочікуваний трансфер в клуб АПЛ.

Футболіст поспілкувався з пресслужбою "канонірів".

"Я завжди хочу забивати. Бути частиною цього клубу, забивати в цій формі та з цим гербом на грудях перед усіма вболівальниками – я не можу дочекатися цього моменту. Це неймовірне відчуття.



Я просто відчув, що це саме той клуб, який мені потрібен, враховуючи те, що я почув від Мікеля та Андреа під час наших розмов, і загалом те, як команда грає останні роки.