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Дьокереш – про трансфер в Арсенал: Неймовірне відчуття

Володимир Максименко — 27 липня 2025, 07:08
Дьокереш – про трансфер в Арсенал: Неймовірне відчуття
Віктор Дьокереш
Getty Images

Новачок лондонського Арсенала Віктор Дьокереш висловився про свій довгоочікуваний трансфер в клуб АПЛ.

Футболіст поспілкувався з пресслужбою "канонірів".

"Я завжди хочу забивати. Бути частиною цього клубу, забивати в цій формі та з цим гербом на грудях перед усіма вболівальниками – я не можу дочекатися цього моменту. Це неймовірне відчуття.

Я просто відчув, що це саме той клуб, який мені потрібен, враховуючи те, що я почув від Мікеля та Андреа під час наших розмов, і загалом те, як команда грає останні роки.

Коли я грав проти Арсенала минулого сезону, я справді відчув, що це дуже сильна команда, проти якої неймовірно складно грати. Це й стало вирішальним чинником. І, звісно, історія клубу, величезна фан-база. Те, яку підтримку мені надали ще до мого переходу – це щось особливе", – розповів Дьокереш.

Форвард буде виступати під легендарним 14 номером, під яким у 1999 – 2007 роках грав французький нападник Тьєррі Анрі.

У сезоні-2024/25 Дьокереш забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за клуб.

Нагадаємо, гравець бойкотував тренувальні збори Спортинга. Таке рішення гравця було пов’язане з його бажанням перейти в Арсенал і конфліктом із президентом клубу Фредеріко Варандашем.

Раніше це підписання оцінив головний тренер Арсенала Мікель Артета.

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