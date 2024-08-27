Конкуренція зростає: ще один клуб АПЛ зацікавився гравцем Ювентуса

Італійський вінгер Ювентуса Федеріко К'єза потрапив у сферу інтересів Ліверпуля.

Про це повідомляє BBC Sport.

За інформацією джерела, футболіст не входить у плани нового наставника команди Тьяго Мотти. Його не було внесено до складу на гру проти Комо, а також був відсутній, коли Ювентус грав проти Верони.

Ці події збільшили увагу "червоних" до Федеріко, адже клуб АПЛ раніше заявив, що буде дуже обережним у своїх підписаннях, та ретельно відбиратиме кандидатів.

Варто зазначити, що Ліверпуль — не єдиний клуб, який виявляв інтерес К'єзою. Зацікавленість до футболіста також виявляв лондонський Челсі, каталонська Барселона та італійська Рома, за яку грає українець Артем Довбик.

В минулому сезоні Федеріко провів 37 матчів, в яких відзначився 10 забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Transfermarkt оцінює його вартість в 35 млн євро.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що "мерсисайдці" близькі до підписання Гіоргі Мамардашвілі, воротаря Валенсії та збірної Грузії, з якою він дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, грузин очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.