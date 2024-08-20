Ліверпуль близький до першого трансферу літа
Воротар Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі близький до переходу в Ліверпуль.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що перемовини між сторонами вже на завершальній стадії. Команди наразі узгоджують перехід, який обійдеться англійському клубу в понад 30 мільйонів євро.
Також, за інформацією джерела, Мамардашвілі залишиться у Валенсії на правах оренди на один сезон. У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за клуб, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".
Нагадаємо, зі збірною Грузії голкіпер дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, він очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.
Ліверпуль також хотів купити хавбека Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді, але той відмовив "мерсисайдцям".