Ліверпуль близький до першого трансферу літа

Воротар Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що перемовини між сторонами вже на завершальній стадії. Команди наразі узгоджують перехід, який обійдеться англійському клубу в понад 30 мільйонів євро.

Також, за інформацією джерела, Мамардашвілі залишиться у Валенсії на правах оренди на один сезон. У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за клуб, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".

🚨🔴 Giorgi Mamardashvili’s move to Liverpool for June 2025 now getting close, advancing to final stages!



Liverpool and Valencia in contact to agree on add-ons structure, package over €30m.



Mamardashvili would stay at Valencia on loan one season — @Geo__team 🇬🇪🤝🏻 pic.twitter.com/aSiX2Izw05 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Нагадаємо, зі збірною Грузії голкіпер дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, він очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.

Ліверпуль також хотів купити хавбека Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді, але той відмовив "мерсисайдцям".