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Ліверпуль близький до першого трансферу літа

Микола Дендак — 20 серпня, 19:25
Ліверпуль близький до першого трансферу літа
Гіоргі Мамардашвілі
Getty Images

Воротар Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що перемовини між сторонами вже на завершальній стадії. Команди наразі узгоджують перехід, який обійдеться англійському клубу в понад 30 мільйонів євро.

Також, за інформацією джерела, Мамардашвілі залишиться у Валенсії на правах оренди на один сезон. У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за клуб, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".

Нагадаємо, зі збірною Грузії голкіпер дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, він очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.

Ліверпуль також хотів купити хавбека Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді, але той відмовив "мерсисайдцям".

Валенсія Ліверпуль Гіоргі Мамардашвілі

Ліверпуль

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