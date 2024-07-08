Береза — про Дніпро-1: Є новий інвестор, але Русол та Фрідман повинні вийти з клубу

Новий інвестор готовий фінансувати Дніпро-1, однак це відбудеться у разі виходу з клубу виконавчого та комерційного директорів, Андрія Русола та В'ячеслава Фрідмана.

Про це заявив почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза на ютуб-каналі BurBuzz.

"Є новий інвестор, але він готовий фінансувати клуб тільки за умови виходу з нього моїх партнерів. Русол і Фрідман мають вийти з клубу, щоб він жив, але вони нічого для цього не роблять. Я готовий вийти з клубу, щоб він жив. Бухгалтерія така, що страшно дивитися. Великий мінус, мільйони. Після того як ми з сином пішли на війну у 2022 році, клуб жив не по грошах, а ми не мали доступу до керування ним через свій військовий статус", — сказав Береза.

Також Береза прокоментував перехід Русола в Карпати.

"Від переходу Русола в Карпати, я ох*їв. Та сама історія, як з Йовічевичем. До останнього казав, що лишається…", — заявив почесний президент Дніпра-1.

Нагадаємо, раніше Фрідман розповів про залучення інвесторів, щоб врятувати клуб від припинення існування. До цього комерційний директор заявив, що клуб вже майже не дихає, у ЗМІ почали ширитися чутки про те, Юрій Максимов може стати новим головним іншого клубу УПЛ.