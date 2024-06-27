Світло в кінці тунелю: Дніпро-1 веде переговори з двома інвесторами

Менеджмент Дніпра-1 намагається залучити інвесторів, щоб врятувати клуб від припинення існування.

Про це комерційний директор В’ячеслав Фрідман розповів у коментарі "ТаТоТаке".

"Ми не збираємося робити радикальних заяв. Припускаючи сумний фінал, я говорив про найгірший варіант, але це не означає, що ми нічого не робимо. Наразі ведуться переговори з двома потенційними інвесторами.

В якості домашньої арени для єврокубків заявлений стадіон у словацькому Кошице. Збір команди у Дніпрі заплановано на 6-7 липня, тренери планують навчально-тренувальну програму. Далі команда має переїхати до Ужгорода. Ситуація складна, але ми сподіваємося на оптимістичну розв'язку", — сказав Фрідман.