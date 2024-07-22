Дніпро-1 матиме право зберегти професійний статус

Виконавчий комітет Української асоціації футболу надав СК Дніпро-1 право зберегти за собою професійний статус.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що дніпровський клуб може для цього звернутися в Професійну футбольну лігу України та продовжити існування в замороженій формі.

Раніше ми повідомили, що в УАФ проголосували за проведення "Турніру чотирьох" між Минаєм, Металістом 1925, Лівим берегом та Епіцентром. Переможець замінить дніпрян в Українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, в Дніпра-1 почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 посів четверте місце та мав зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професійну команду.

Зараз клуб перебуває на межі припинення існування. Клуб вже залишили майже всі футболісти першої команди, жіночий та юнацький колективи не фінансуються, а керівництво вже публічно обмінюється взаємними звинуваченнями.