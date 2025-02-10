Його неправильно використовували: легенда Динамо –про гру Зінченка

Колишній захисник київського Динамо Юрій Дмитрулін вважає, що тренерський штаб Арсенал не правильно використовує українського гравця Олександра Зінченка.

Цитує гравця "Український футбол".

"Чи здав Зінченко свої позиції? Можливо, і здав. Але я вважаю, що як у Манчестер Сіті, так і в Арсеналі його неправильно використовують. І хоча функції у Зінченка розширені: він зміщується в центр, іде вперед, але позиція лівого захисника, як на мене, не його", – зазначив Дмитрулін.

Раніше повідомлялося, що Зінченко все ще може змінити клубну прописку попри закриття трансферного вікна у більшості європейських чемпіонатах. У його послугах зацікавлені два турецьких гранди.

Востаннє українець виходив у стартовому складі Арсенала в грі проти Динамо Загреб (3:0) у Лізі чемпіонів. Проте в межах АПЛ він не був у першій одинадцятці з 4 грудня. Всього у поточному сезоні він зіграв за "канонірів" 13 матчів.

Нагадаємо, Арсенал після поєдинку Кубку ліги проти Ньюкасла вирушив на короткостроковий збір у Дубай.