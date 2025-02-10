Його неправильно використовували: легенда Динамо –про гру Зінченка
Олександр Зінченко
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Колишній захисник київського Динамо Юрій Дмитрулін вважає, що тренерський штаб Арсенал не правильно використовує українського гравця Олександра Зінченка.
Цитує гравця "Український футбол".
"Чи здав Зінченко свої позиції? Можливо, і здав. Але я вважаю, що як у Манчестер Сіті, так і в Арсеналі його неправильно використовують. І хоча функції у Зінченка розширені: він зміщується в центр, іде вперед, але позиція лівого захисника, як на мене, не його", – зазначив Дмитрулін.
Раніше повідомлялося, що Зінченко все ще може змінити клубну прописку попри закриття трансферного вікна у більшості європейських чемпіонатах. У його послугах зацікавлені два турецьких гранди.
Востаннє українець виходив у стартовому складі Арсенала в грі проти Динамо Загреб (3:0) у Лізі чемпіонів. Проте в межах АПЛ він не був у першій одинадцятці з 4 грудня. Всього у поточному сезоні він зіграв за "канонірів" 13 матчів.
Нагадаємо, Арсенал після поєдинку Кубку ліги проти Ньюкасла вирушив на короткостроковий збір у Дубай.