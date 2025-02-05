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Арсенал відправиться в Дубай на короткостроковий збір

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 11:40
Арсенал відправиться на збір у Дубай
Майкл Олівер та гравці Арсенала
Getty images

Лондонський Арсенал готовий знов відправитись у короткостроковий збір в Дубай під час перерви між матчами.

Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Мікель Артета розповів, що цілі цього збору схожі із тими, які були минулого сезону. Тоді лондонці мали лише одну перемогу в семи матчах, після чого іспанець вирішив "струсити" команду.

Після повернення в Англію Арсенал видав вісім переможних матчів поспіль, в яких забив 33 голи, пропустивши всього чотири рази.

Очікується, що футболісти вилетять у Дубай завтра зранку.

Раніше Мікель Артета прокоментував пасивне трансферне вікно у виконанні команди, яка не змогла підсилити склад нападником.

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