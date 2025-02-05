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Арсенал Зінченка знову поступився Ньюкаслу в півфіналі Кубку англійської ліги

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 23:58
Арсенал Зінченка знову поступився Ньюкаслу в півфіналі Кубку англійської ліги
x.com/NUFC

Ньюкасл у матчі-відповіді півфіналу Кубку англійської ліги знову переграв лондонський Арсенал.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Голи на свій рахунок записали Джейкоб Мерфі та Ентоні Гордон.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко гру провів на лаві запасних.

Кубок англійської ліги
1/2 фіналу, 5 лютого
Матч-відповідь

Ньюкасл – Арсенал 2:0 (1:0)
(перший матч 2:0)

Голи: 1:0 – 19 Мерфі, 2:0 – 52 Гордон

Інший півфінальний поєдинок відбудеться у четвер, 6 лютого. На стадіоні "Енфілд" зустрінуться Ліверпуль та Тоттенгем. Перша зустріч команд завершилась мінімальною перемогою "шпор". Єдиний гол в активі 18-річного шведського півзахисника Лукаса Бергвалля.

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