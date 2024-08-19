Трубін зможе зіграти у Лізі націй: Спортивний лікар спрогнозував терміни відновлення голкіпера

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що травма голкіпера Бенфіки та збірної України Анатолія Трубіна не така серйозна, і він зможе зіграти у Лізі націй.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"У Трубіна діагностували розтягнення звʼязок гомілкостопу. Чи вплине це на участь кіпера в іграх за збірну? Якщо коротко — ні. Традиційно, розрив звʼязок і повний букет в гомілкостопі викидує гравця приблизно на 4-5 тижнів. У цьому випадку в Анатолія діагностований всього лиш розтяг. Плюс — він зміг дограти гру на фоні дискомфорту. Можна прогнозувати, що кіперу дадуть тиждень, щоб відновитися і він потенційно може пропустити наступний матч Бенфіки. Але до першого матчу збірної трохи менш як три тижні, то ж він мав би бути повністю готовим до матчів під керівництвом Реброва", — написав фахівець.

Зазначимо, що перша гра Ліги націй за участю збірної України відбудеться 7 вересня, на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Празі, початок — о 20:45 за київським часом. Українська команда зійдеться у поєдинку проти Албанії.

Нагадаємо, Трубін травмувався під час матчу Бенфіки проти Каса Піа у другому турі чемпіонату Португалії-2024/25. Попри травму, Анатолій відстояв "на нуль" увесь матч, завдяки чому команда здобула розгромну перемогу над суперником (3:0).