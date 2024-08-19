Трубін травмувався під час матчу Бенфіки проти Каса Піа

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін травмувався під час матчу проти Каса Піа у другому турі чемпіонату Португалії-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українець зазнав пошкодження під час гри, але зміг провести її до кінця. Зазначається, що у Трубіна бічне розтягнення зв'язок лівої щиколотки. Аналогічні травми в Андре Гомеша та Анхеля Ді Марії. Також у списку травмованих Антоніу Сілва, Томас Араухо, Бесте, Роллхайзер та Шельдеруп.

Зазначимо, що попри травму, Анатолій відстояв "на нуль" увесь матч, завдяки чому команда здобула розгромну перемогу над суперником (3:0).

Нагадаємо, у стартовому турі Бенфіка сенсаційно програла Фамалікану. Порту та Спортінг, головні конкуренти "орлів" у боротьбі за чемпіонство, цього сезону ще не втратили жодного очка.