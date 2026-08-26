Живу життям, про яке колись мріяв: Судаков показав милі кадри з дружиною та донькою

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков поділився з підписниками особливими кадрами зі свого повсякденного життя.

Футболіст опублікував добірку фотографій, у якій знайшлося місце не лише футболу, а й найріднішим людям. Судаков показав милі моменти з дружиною Єлизаветою та їхньою маленькою донькою, сімейні кадри вдома, спільний відпочинок та атмосферні моменти з життя за межами футбольного поля.

На окремих фото можна побачити, як родина підтримує Георгія під час матчів. Судячи зі світлин, навіть після переїзду до Португалії футболіст намагається максимально насолоджуватися часом із близькими.

Свою публікацію Судаков підписав так:

"Живу життям, про яке колись мріяв! Вдячний Богу за все, що маю".

Нагадаємо, Бенфіка в новому сезоні в семи поєдинках уже забила 25 голів. У кожному з них в основному складі виходив Георгій Судаков, який поки має у своєму активі лише одну гольову передачу.

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Раніше повідомлялося, що відомий португальський журналіст негативно висловився про гру Георгія Судакова у футболці лісабонської клубу.