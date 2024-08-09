Стартував продаж квитків на домашній матч збірної України з Албанією

Стартував продаж квитків на матч Ліги націй 2024/2025 Україна — Албанія, який відбудеться 7 вересня.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Гра пройде на стадіоні Епет Арене у столиці Чехії, Празі, 0 20:45 за місцевим часом.

Один уболівальник може придбати до 4-х квитків. Вартість квитка стартує від 250 крон (~450 грн). У перші два дні продажу білети можна придбати лише за криптовалюту.

Продаж квитків буде здійснюватися у два етапи: спочатку українці (після реєстрації вболівальника та вибору місця покупцю необхідно пройти авторизацію через Дія.Підпис), а потім іноземці (окрім рф та білорусі).

Збірна України у Лізі націй окрім Албанії зіграє проти Чехії та Грузії.