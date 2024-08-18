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Трубін відстояв на нуль у першому домашньому матчі Бенфіки в сезоні

Ігор Чернявський — 18 серпня, 00:45
Трубін відстояв на нуль у першому домашньому матчі Бенфіки в сезоні

Український воротар Анатолій Трубін допоміг Бенфіці здобути розгромну перемогу над Каса Пією в другому турі чемпіонату Португалії-2024/25.

До 70-ї хвилини рахунок залишався нічийним, але голи Евангелоса Павлідіса, Тьягу Гувея та Фредріка Аурснеса забезпечили "орлам" впевнену перемогу з рахунком 3:0. Трубіну довелося рятувати команду лише одного разу.

Чемпіонат Португалії
2 тур, 17 серпня

Бенфіка — Каса Піа 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 — Евангелос Павлідіс 70, 2:0 — Гувея 80, 3:0 — Аурснес 90

Нагадаємо, у стартовому турі Бенфіка сенсаційно програла Фамалікану. Порту та Спортінг, головні конкуренти "орлів" у боротьбі за чемпіонство, цього сезону ще не втратили жодного очка.

Бенфіка Анатолій Трубін Каса Піа Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

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