Довбик посів 29 місце у голосуванні за "Золотий м'яч"

Нападник збірної України Артем Довбик, який зараз грає за італійську Рому, посів 29 місце у голосуванні за найкращого футболіста планети у 2024 році від France Football.

Про це повідомила пресслужба Ballon d'Or.

Точна кількість набраних балів українцем стане відомою пізніше. Відомо, що 29 сходинку він поділив із німецьким беком Матсом Хуммельсом, який також виступає за Рому.

Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Також востаннє українець був номінований на цю нагороду у 2006 році. (Андрій Шевченко, не набрав голосів). Загалом лише 15 представників України до цього претендували на Золотий м'яч:

Андрій Шевченко (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006);

2005, 2006); Олександр Шовковський (1999);

Олексій Михайличенко (1988, 1989, 1991);

Олександр Заваров (1986, 1987, 1988, 1989);

Олег Кузнецов (1988, 1989);

Анатолій Дем'яненко (1985, 1988);

Павло Яковенко (1986);

Ігор Бєланов ( 1986 );

); Олег Протасов (1985);

Олег Блохін (1974, 1975 , 1976, 1981);

, 1976, 1981); Леонід Буряк (1975);

Євген Рудаков (1971, 1972);

Володимир Мунтян (1969);

Анатолій Бишовець (1967);

Юрій Войнов (1959).

Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.