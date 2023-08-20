Гол Кармони приніс перемогу та трофей іспанкам

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії святкувала перемогу над Англією у фінальному матчі чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забила Кармона. Відзначимо, що на 70-ій хвилині Ермосо могла подвоїти перевагу у рахунку, але не реалізувала пенальті.

У середині першого тайму вболівальник у масці та футболці на підтримку України вибіг на поле. На футболці був портрет владіміра путіна, стилізований під зображення Адольфа Гітлера з написом "Stop Putler". На спині було написано "Звільніть Україну".

Збірна Іспанії вперше виграла чемпіонат світу. Срібні медалі здобула збірна Англії. Нагадаємо, що бронзовим призером стала збірна Швеції.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

Фінал, 20 серпня

Іспанія - Англія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Кармона