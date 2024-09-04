Довбика номінували на Золотий м'яч

Український нападник Роми Артем Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч", який вручають найкращому гравцю за підсумками року.

Про це повідомляє пресслужба церемонії.

Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня.

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Також востаннє українець був номінований на цю нагороду у 2006 році. (Андрій Шевченко, не набрав голосів). Загалом лише 15 представників України до цього претендували на Золотий м'яч:

Андрій Шевченко (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006);

2005, 2006); Олександр Шовковський (1999);

Олексій Михайличенко (1988, 1989, 1991);

Олександр Заваров (1986, 1987, 1988, 1989);

Олег Кузнецов (1988, 1989);

Анатолій Дем'яненко (1985, 1988);

Павло Яковенко (1986);

Ігор Бєланов ( 1986 );

); Олег Протасов (1985);

Олег Блохін (1974, 1975 , 1976, 1981);

, 1976, 1981); Леонід Буряк (1975);

Євген Рудаков (1971, 1972);

Володимир Мунтян (1969);

Анатолій Бишовець (1967);

Юрій Войнов (1959).

Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.