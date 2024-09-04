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Довбика номінували на Золотий м'яч

Микола Дендак — 4 вересня, 21:30
Довбика номінували на Золотий м'яч
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч", який вручають найкращому гравцю за підсумками року.

Про це повідомляє пресслужба церемонії.

Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня.

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Також востаннє українець був номінований на цю нагороду у 2006 році. (Андрій Шевченко, не набрав голосів). Загалом лише 15 представників України до цього претендували на Золотий м'яч:

  • Андрій Шевченко (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006);
  • Олександр Шовковський (1999);
  • Олексій Михайличенко (1988, 1989, 1991);
  • Олександр Заваров (1986, 1987, 1988, 1989);
  • Олег Кузнецов (1988, 1989);
  • Анатолій Дем'яненко (1985, 1988);
  • Павло Яковенко (1986);
  • Ігор Бєланов (1986);
  • Олег Протасов (1985);
  • Олег Блохін (1974, 1975, 1976, 1981);
  • Леонід Буряк (1975);
  • Євген Рудаков (1971, 1972);
  • Володимир Мунтян (1969);
  • Анатолій Бишовець (1967);
  • Юрій Войнов (1959).

Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Жирона Золотий м'яч Рома Артем Довбик

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