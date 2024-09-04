Довбика номінували на Золотий м'яч
Український нападник Роми Артем Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч", який вручають найкращому гравцю за підсумками року.
Про це повідомляє пресслужба церемонії.
Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".
Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня.
За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).
Також востаннє українець був номінований на цю нагороду у 2006 році. (Андрій Шевченко, не набрав голосів). Загалом лише 15 представників України до цього претендували на Золотий м'яч:
- Андрій Шевченко (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006);
- Олександр Шовковський (1999);
- Олексій Михайличенко (1988, 1989, 1991);
- Олександр Заваров (1986, 1987, 1988, 1989);
- Олег Кузнецов (1988, 1989);
- Анатолій Дем'яненко (1985, 1988);
- Павло Яковенко (1986);
- Ігор Бєланов (1986);
- Олег Протасов (1985);
- Олег Блохін (1974, 1975, 1976, 1981);
- Леонід Буряк (1975);
- Євген Рудаков (1971, 1972);
- Володимир Мунтян (1969);
- Анатолій Бишовець (1967);
- Юрій Войнов (1959).
Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.