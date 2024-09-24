Лідеру Реала повідомили про вручення Золотого м'яча

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор дізнався, що стане переможцем нагороди "Золотий м'яч" у 2024 році.

Про це повідомляє видання Marca.

Гравець "вершкових" очікує на вручення найпрестижнішого індивідуального трофея у футболі. У сезоні-2023/24 Вінісіус став переможцем Ліги чемпіонів, Ла Ліги та Суперкубку Іспанії у складі Реала. Загалом бразилець зіграв 37 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 21 забитими м'ячами та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що до трійки претендентів на нагороду також увійшли півзахисник Манчестер Сіті Родрі та одноклубник Вінісіуса Джуд Беллінгем.

Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня. До списку претендентів також потрапив український нападник Роми Артем Довбик, який провів минулий сезон за Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).