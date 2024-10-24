Реал Мадрид – Барселона: онлайн-трансляція

Реал Мадрид, за який виступає український воротар Андрій Лунін, зустрінеться з Барселоною в 11 турі іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Ель-Класіко сезону відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Дивитися трансляцію поєдинку можна буде на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після десяти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 27 очок. "Вершкові" відстають від одвічного суперника на 3 залікових пункти.

Напередодні Реал підтвердив факт травми основного голкіпера команди Тібо Куртуа. Шанс у воротах "вершкових" може отримати Андрій Лунін.