Перемога Райо Вальєкано у меншості, Вільярреал обіграв Алавес у 11 турі Ла Ліги
У суботу, 26 жовтня відбулися ще два матчі в рамках 11 туру Ла Ліги. Вільярреал на виїзді обіграв Вальядолід і піднявся на третє місце у турнірній таблиці, обійшовши Атлетико Мадрид.
Райо Вальєкано, граючи з 22-ї хвилини в меншості через вилучення Абдула Муміна, вдома здобув перемогу над Алавесу завдяки автоголу суперника.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
26 жовтня, 11 тур
Вальядолід – Вільярреал – 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Баррі 29, 1:1 – 60 Сілла, 1:2 – 84 Перес
Райо Вальєкано – Алавес – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 80 Сівера (автогол)
У суботу, 26 жовтня, відбудуться ще два матчі 11 туру Ла Ліги:
19:30 Лас-Пальмас – Жирона
22:00 Реал – Барселона
Вчора у стартовому матчі 11 туру Севілья на виїзді обіграла Еспаньйол з рахунком 2:0.