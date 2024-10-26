Перемога Райо Вальєкано у меншості, Вільярреал обіграв Алавес у 11 турі Ла Ліги

У суботу, 26 жовтня відбулися ще два матчі в рамках 11 туру Ла Ліги. Вільярреал на виїзді обіграв Вальядолід і піднявся на третє місце у турнірній таблиці, обійшовши Атлетико Мадрид.

Райо Вальєкано, граючи з 22-ї хвилини в меншості через вилучення Абдула Муміна, вдома здобув перемогу над Алавесу завдяки автоголу суперника.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

26 жовтня, 11 тур

Вальядолід – Вільярреал – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Баррі 29, 1:1 – 60 Сілла, 1:2 – 84 Перес

Райо Вальєкано – Алавес – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 80 Сівера (автогол)

У суботу, 26 жовтня, відбудуться ще два матчі 11 туру Ла Ліги:

19:30 Лас-Пальмас – Жирона

22:00 Реал – Барселона

Вчора у стартовому матчі 11 туру Севілья на виїзді обіграла Еспаньйол з рахунком 2:0.