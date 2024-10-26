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Лунін вийде у старті Реала на Ель Класіко проти Барселони

Олексій Мурзак — 26 жовтня, 20:21
Лунін вийде у старті Реала на Ель Класіко проти Барселони
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у старті мадридського клубу на Ель Класіко проти каталонської Барселони, яке розпочнеться о 22:00.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

25-річний українець проведе третій матч за Реал цього сезону. На початку жовтня Лунін захищав ворота "вершкових" проти французького Лілля та пропустив єдиний гол із пенальті (0:1), а після цього допоміг мадридцям обіграти Вільярреал (2:0).

Для Луніна це четверте класико в кар'єрі. 16 жовтня 2022 року він став першим українцем, котрий зіграв у головному протистоянні Іспанії. Тоді Реал переміг 3:1, а 14 січня 2024 року Реал завоював Суперкубок Іспанії, перегравши Барселону з рахунком 4:1. Третя гра проти каталонців у Луніна відбулася 21 квітня 2024 року і знову перемога "королівського клубу" (3:2).

Після 10 турів у турнірній таблиці Ла Ліги "синьо-гранатові" випереджають "вершкових" на 3 бали.

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