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Реал підтвердив травму Куртуа

Олег Дідух — 23 жовтня, 14:44
Реал підтвердив травму Куртуа
Тібо Куртуа
ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал підтвердив факт травми основного голкіпера команди Тібо Куртуа.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

"В результаті медогляду лікарями Реала у нашого гравця Тібо Куртуа виявлена травма привідного м’яза лівої ноги. Його прогрес буде відслідковуватися", – сказано у заяві.

Раніше повідомлялося про те, що Куртуа вибув з гри на 2-3 тижні. Таким чином, основний воротар Реала точно пропустить поєдинки проти Барселони і Валенсії в Ла Лізі (26 жовтня і 2 листопада відповідно) і матч проти Мілана у Лізі чемпіонів (5 листопада). Його участь у поєдинку чемпіонату Іспанії проти Осасуни 9 листопада також під питанням.

У нинішньому сезоні Куртуа уже пропустив два матчі Реала, також через травму привідного м’яза. Сумарно у поточній клубній кампанії 32-річний бельгієць взяв участь у 12 матчах в усіх турнірах, пропустив у них 10 голів і 4 рази відстояв "на нуль".

Реал Мадрид Тібо Куртуа

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