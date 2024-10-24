Реал Мадрид – Барселона: де дивитися матч Ла Ліги

Мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, прийматиме Барселону в межах 11 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Перше Ель-Класіко сезону відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після десяти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 27 очок. "Вершкові" відстають від одвічного суперника на 3 залікових пункти.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Карло Анчелотті, на що дається коефіцієнт 2,08. На нічию можна поставити з кефом 3,90, а в перемогу каталонців букмекери вірять трохи менше – 3,30.

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