Юні вихованці Бенфіки відтворили легендарний гол Трубіна у ворота Реала
Легендарний гол Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала вже став справжньою частиною історії Бенфіки.
Цього разу культовий момент повторили діти з академії португальського клубу.
Юні футболісти максимально точно відтворили епізод з матчу Ліги чемпіонів: навіс у штрафний майданчик на останніх секундах, підключення воротаря до атаки, удар головою і навіть така ж кількість гравців Реала в штрафному, як у реальному поєдинку.
Відео миттєво розлетілося соцмережами, а фанати відзначають, що момент Трубіна вже перетворився на справжню легенду клубу.
Нагадаємо, гол українця на 90+8 хвилині приніс Бенфіці перемогу над Реалом з рахунком 4:2 та вихід у плейоф Ліги чемпіонів.
Вже після гри голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа особисто привітав українця із забитим м'ячем та перемогою.
Також зазначимо, що в УЄФА включили гол Трубіна у перелік найкращих результативних ударів у 8 турі основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.