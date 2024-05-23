Директор академії Шахтаря: Інцидент спровокували дії В'ячеслава Суркіса

Директор академії Шахтаря Олександр Алексєєв розповів, що інцидент у матчі проти юнацької команди Динамо (1:2) спровокувала поведінка голкіпера киян В'ячеслава Суркіса.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Інцидент та подальша масова штовханина на полі була викликана діями голкіпера Динамо U-19 В'ячеслава Суркіса, який одразу після свистка цілеспрямовано підбіг до трибуни з фанатами Шахтаря та почав вживати нецензурні висловлювання й ображати наших футболістів. Наш клуб уже опублікував відеопідтвердження на офіційній сторінці Академії Шахтаря в Instagram.

Окрім цього впродовж усього матчу вболівальники Динамо, присутність яких консолідовано забезпечив київський клуб без попереднього погодження з нами, викрикували нецензурні висловлювання на адресу нашого клубу та футболістів.

Зі свого боку Шахтар ужив усіх обʼєктивно необхідних засобів безпеки, включаючи присутність поліції та охорони, які фактично й забезпечили безпеку та запобігли масовому безладу на полі.

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Шахтар надав свої пояснення, фото та відеоматеріали Комітету з етики та чесної гри УАФ з метою повного, усебічного й обʼєктивного розслідування подій, що мали місце на матчі. Окремі пояснення буде надано КДК УАФ у межах дисциплінарного провадження. Також Шахтар надав докази побиття нашого футболіста гравцем Динамо і звернувся з вимогою провести окреме розслідування щодо цього кричущого епізоду неналежної поведінки", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, після фінального свистка гравці обох команди вибігли на поле. Також стався конфлікт між тренерськими штабами киян та "гірників". За словами заступника генерального директора Динамо Сергія Мохника, головний тренер "гірників" Олексій Бєлік вдарив керівника дитячо-юнацької школи Динамо Олександра Іщенка.

Ознайомитися з відео інциденту можна за цим посиланням.