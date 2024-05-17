КДК розпочав розгляд скандального матчу Шахтаря та Динамо

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу не зміг одразу ухвалити рішення щодо інцидентів після матчу Шахтаря U-19 та Динамо U-19 (1:2) у 28 турі юнацького чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Остаточне рішення обіцяю оголосити згодом.

"З огляду на необхідність з’ясування додаткових обставин, повного та всебічного дослідження доказів, рішення буде ухвалено на найближчих засіданнях КДК УАФ, про що буде повідомлено додатково", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після фінального свистка гравці обох команди вибігли на поле. Також стався конфлікт між тренерськими штабами киян та "гірників". За словами заступника генерального директора Динамо Сергія Мохника, головний тренер "гірників" Олексій Бєлік вдарив керівника дитячо-юнацької школи Динамо Олександра Іщенка.

Ознайомитися з відео інциденту можна за цим посиланням.