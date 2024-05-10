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Дух класичного відродився на матчі U-19: образливі кричалки з трибун, сутичка після гри

— 10 травня, 16:27
Дух класичного відродився на матчі U-19: образливі кричалки з трибун, сутичка після гри

Вже цієї суботи, 11 травня, відбудеться найбільш очікуваний матч сезону в українському футболі — Шахтар у Львові прийматиме Динамо. Вже дуже давно гранди не підходили до «Класичного» в такій монструозній формі, яку вони мають зараз: донеччани лише перемагають навесні, а кияни втратили очки лише два рази, зігравши внічию з Вересом та ЛНЗ.

Схожа ситуація і в чемпіонаті України U-19, матчі якого традиційно відбуваються напередодні зустрічі перших команд. Перед очним поєдинком «гірники» випереджали киян лише на одне очко, тож боротьба обіцяла бути запеклою, але ніхто не очікував, що аж настільки! І тут ідеться насамперед не про перипетії футбольного матчу, а про атмосферу на трибунах.

На стадіоні в Щасливому (передмістя Києва) було чимало юних фанатів Динамо, які також займаються в академії київського клубу і прийшли підтримати своїх друзів. Утім, з їх уст лунали не лише кричалки за своїх, а й образливі вигуки на адресу суперника на кшталт «Е***ь Шахтер, е***ь» та «Х*й соси Шахтер донецкий» (російською мовою – прим.). У цій історії є і зворотній бік медалі – один із очевидців, автор популярного тік-ток аккаунту про Динамо, розповів, що скандування почалися після провокації з боку фана «гірників».

Коли вболівальники настільки відверто підливають масло у вогонь, рано чи пізно емоції переповнюють і футболістів. Після фінального свистка, який ознаменував перемогу Динамо з рахунком 2:1, уся «біло-синя» армада ринула на поле. За таких умов сутичка була просто неминучою. Добре, що завдяки зусиллям персоналу все обмежилося лише локальними зіткненнями:

Вочевидь, цей інцидент викличе чимало дискусій у медіа. З одного боку, такі емоції – це те, чого дуже бракує сучасному українському футболу, але з іншого – подібні провокації та конфлікти просто неприпустимі під час великої війни, коли все українське суспільство, зокрема й фанатські угруповання мають забути про ворожнечу до кращих часів. Підозрюю, що реакція ультрас Динамо та Шахтаря із засудженням поведінки молодих «тіффозі» не змусить себе довго чекати.

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