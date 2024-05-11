Тренер молодіжної команди Шахтаря вдарив 70-річного керівника дитячо-юнацької школи Динамо — джерело

Головний тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік після завершення матчу з Динамо вдарив керівника дитячо-юнацької школи киян Олександра Іщенка.

Про це повідомляє видання Dynаmо.kіеv.uа.

Генеральний директор київського клубу Сергій Мохник прокоментував цей інцидент:

"Ми обурені та вважаємо подібні дії незрозумілими та неприйнятними. Динамо планує звернутися до дисциплінарного комітету та комітету з етики УАФ", — розповів функціонер.

Нагадаємо, що Динамо U-19 обіграло одвічного суперника з рахунком 2:1. Після цієї перемоги кияни очолили турнірну таблицю та випереджають "гірників" на 2 очки за два тури до кінця чемпіонату.

Дорослі команди Шахтаря та Динамо зіграють у 28 турі Української Прем’єр-ліги. Матч відбудеться на стадіоні «Арена Львів» у Львові. Початок — о 18:00, 11 травня.

Дивитися поєдинок можна на УПЛ ТБ. Також показ доступний на ОТТ-сервісах MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Setanta Sports.