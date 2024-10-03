Динамо зіграє проти Гоффенгайма, Рома Довбика – з Ельфсборгом у Лізі Європи

Сьогодні, 3 жовтня, відбудеться 18 матчів 2 раунду основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Зокрема, київське Динамо на виїзді зіграє проти німецького Гоффенгайма. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу. Італійська Рома, за яку виступає українець Артем Довбик, зійдеться у поєдинку проти Ельфсборга.

Ліга Європи УЄФА – Основний раунд

2 тур, 3 жовтня

19:45. Гоффенгайм – Динамо Київ

19:45. Карабах – Мальме

19:45. Лаціо – Ніцца

19:45. Маккабі Тель-Авів – Мідтьюлланн

19:45. Олімпіакос – Брага

19:45. Реал Сосьєдад – Андерлехт

19:45. РФС – Галатасарай

19:45. Славія Прага – Аякс

19:45. Ференцварош – Тоттенгем

22:00. Атлетік – АЗ Алкмар

22:00. Бешикташ – Айнтрахт Франкфурт

22:00. Вікторія Пльзень – Лудогорець

22:00. Ельфсборг – Рома

22:00. ПАОК – Стяуа Б.

22:00. Порту – Манчестер Юнайтед

22:00. Рейнджерс – Ліон

22:00. Рояль Уніон СЖ – Буде/Глімт

22:00. Твенте – Фенербахче

Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Напередодні головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський розповів, що у матчі проти Гоффенгайма не зіграють двоє лідерів команди.