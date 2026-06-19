Діамантова ліга. Доха. Дорощук змагається за медалі. Онлайн-трансляція

Увечері 19 червня в Досі, столиці Катару, відбудеться сьомий етап літнього сезону Діамантової ліги-2026 – найпрестижнішої серії турнірів у легкій атлетиці.

Україну на змаганнях представлять одразу двоє спортсменів. У секторі для стрибків у висоту виступить Олег Дорощук, переможець чемпіонату світу 2026 та чемпіонату Європи 2025 у приміщеннях, а також віцечемпіон літнього Євро-2024.

Змагання зі стрибків у висоту стартують о 20:10 за київським часом. Суперниками українця будуть Ерік Портільо з Мексики, Матеуш Колодзейськи з Польщі, Реймонд Річардс із Ямайки, Юал Ріт з Австралії, Тайус Вілсон зі США, Маттео Сіолі з Італії, Ян Штефела з Чехії та легендарний катарець Мутаз Баршим.

Також у Катарі виступить український метальник списа Артур Фельфнер. Його дисципліна розпочнеться о 20:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію змагань зі стрибків у висоту на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Для Дорощука це буде перший старт у нинішньому сезоні Діамантової ліги. Попередній етап у Римі українець пропустив через травму, однак у Досі він заявлений серед головних претендентів на перемогу.