Молодіжна збірна України зіграє проти Японії: пряма LIVE-трансляція товариського матчу

Молодіжна збірна України U-21 зіграє проти своїх однолітків із Японії в межах навчально-тренувального збору у словенському місті Рогашка Слатіна.

Протистояння відбудеться 8 червня у спортивному центрі "Горишниця". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, яку організовує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), на сайті Чемпіон.

Зауважимо, що у першому контрольному матчі "синьо-жовті" поступилися із рахунком 1:3 Сполученим Штатам Америки. Збірна Японії ж у попередньому спарингу із мінімальним результатом (1:0) перемогла Узбекистан.

У травні в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що новим головним тренером збірної України U-21 може стати Дмитро Михайленко.