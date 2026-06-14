Динамо визначилося з розкладом спарингів на зборі в Австрії

Київське Динамо під час передсезонного навчально-тренувального збору в Австрії проведе 5 контрольних матчів.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Розклад контрольних матчів Динамо:

20.06 – Славія (Прага, Чехія)

24.06 – Жиліна (Словаччина)

28.06 – Вєчиста (Краков, Польща)

02.07 – суперник уточнюється

03.07 – ЛАСК (Австрія)

У розкладі можливі зміни та доповнення.

Нагадаємо, напередодні Динамо зібралося на заміській клубній базі у Віті-Литовській та розпочало підготовку до нового сезону. На збори в Австрію команда Ігоря Костюка вирушила в неділю, 14 червня. У Лізі Європи кияни стартуватимуть з першого кваліфікаційного раунду.

Напередодні Динамо оголосило про підписання голкіпера тернопільської Ниви Іллі Ольхового.