Динамо визначилося з розкладом спарингів на зборі в Австрії
ФК Динамо Київ
Київське Динамо під час передсезонного навчально-тренувального збору в Австрії проведе 5 контрольних матчів.
Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
Розклад контрольних матчів Динамо:
- 20.06 – Славія (Прага, Чехія)
- 24.06 – Жиліна (Словаччина)
- 28.06 – Вєчиста (Краков, Польща)
- 02.07 – суперник уточнюється
- 03.07 – ЛАСК (Австрія)
У розкладі можливі зміни та доповнення.
Нагадаємо, напередодні Динамо зібралося на заміській клубній базі у Віті-Литовській та розпочало підготовку до нового сезону. На збори в Австрію команда Ігоря Костюка вирушила в неділю, 14 червня. У Лізі Європи кияни стартуватимуть з першого кваліфікаційного раунду.
Напередодні Динамо оголосило про підписання голкіпера тернопільської Ниви Іллі Ольхового.