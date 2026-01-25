Українська правда
Динамо оголосило про підписання довгострокового контракту з Шапаренком

Микола Літвінов — 25 січня 2026, 20:07
Динамо оголосило про підписання довгострокового контракту з Шапаренком
Микола Шапаренко
DynamoKyiv/telegram

Київське Динамо повідомило про продовження співпраці з півзахисником команди Миколою Шапаренком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони уклали нову угоду, розраховану на п'ять років. За інформацією ТаТоТаке, обопільне рішення було ухвалене після сьогоднішньої особистої розмови гравця та президента Динамо Ігоря Суркіса.

До слова, портал Trasnfermarkt оцінює вартість Шапаренка у 8 мільйонів євро. У цьому сезоні 27-річний гравець відіграв 22 матчі за киян, у яких забив 2 голи та віддав 7 асистів.

Разом із киянами Шапаренко двічі вигравав чемпіонат України, а також по два рази здобував Кубок та Суперкубок країни.

Нагадаємо раніше з'явилася інформація, що іспанська Жирона була близька до початку перемовин щодо попереднього контракту із 27-річним футболістом збірної України.

