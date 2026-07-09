Шацьких зробив прогноз на перший матч Динамо в Лізі Європи

Легенда київського Динамо Максим Шацьких висловився про перспективи "біло-синіх" у Лізі Європи перед стартовою грою у кваліфікації.

Його слова передає Sport-express.

Він назвав Університатю Клуж, яка стане суперником киян у першому кваліфікаційному раунді, темною конячкою. При цьому ексфорвард зауважив, що підопічні Ігоря Костюка мають проходити такого суперника, якщо хочуть грати в основному етапі турніру.

"Дуже непросто сказати, хто фаворит у цьому протистоянні загалом, бо для мене Університатя Клуж відверто темна конячка… Однак, якщо Динамо має намір проходити до основного раунду Ліги Європи, то таку команду вони мають обігрувати. Це навіть не обговорюється. Це не Стяуа, Рапід чи Динамо Бухарест, хоч клуб зі столиці Румунії вже далеко не той, та й київське Динамо вже далеко не те… На превеликий жаль. Мій прогноз? Я ж ніколи не вгадую рахунок, ви ж знаєте. Але поставлю на те, що Динамо здобуде перемогу з різницею в один гол", – сказав Шацьких.

Зазначимо, що матч відбудеться 9 липня у Любліні. Він розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у другому раунді кваліфікації зустрінеться із грецьким ПАОКом. Якщо "біло-сині" поступляться за сумою двох поєдинків, то у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграють із норвезьким Бранном.

Нагадаємо, що напередодні очікуваннями від гри поділився Ігор Костюк. Тренер Динамо з повагою висловився про майбутнього суперника.