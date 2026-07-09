Безсонов назвав фаворита першого матчу Динамо в Лізі Європи, спрогнозувавши точний рахунок

Володимир Безсонов висловився про старт київського Динамо у відборі Ліги Європи, де підопічні Ігоря Костюка в першому раунді зіграють проти Університаті Клуж.

Його слова передає BLIK.

Колишній футболіст "біло-синіх" назвав свого фаворита цього протистояння. Він вважає, що кияни зобов'язані перемагати румунського суперника.

Дуже погано, що вже не перший сезон Динамо грає не вдома. Психологічно це точно тисне та не додає сил команді. Важко грати без підтримки своїх уболівальників... Щодо прогнозу на матч, то поставлю на мінімальну перемогу Динамо з рахунком 1:0", – сказав Безсонов.

"Фаворитом у цьому матчі та протистоянні загалом вважаю Динамо. Кияни мають впевнено перемагати команди рівня Університатя Клуж. В першому поєдинку потрібно обов'язково вигравати.

Також експерт висловив підтримку Ігорю Костюку. Він вважає, що той зможе досягнути успіху на чолі Динамо:

"Я вірю в Ігоря Костюка, бо, незважаючи на те, що кажуть, мовляв, молодий він і все таке, досвіду в нього вистачає, нехай і на рівні команди U-19. Він у структурі Динамо перебуває вже ледь не десять років.

Саме він виховав майже всю нинішню динамівську молодь. Впевнений, Костюк впорається з поставленими йому завданнями. В нього є віра".