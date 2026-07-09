Динамо – Університатя: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У четвер, 9 липня, відбудеться матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому зустрінуться київське Динамо й Університатя Клуж.

Гру на "Арена Люблін" розсудить естонська бригада арбітрів. Головним рефері в полі буде Йоонас Яановіц. Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Динамо – Університатя безпосередньо в цій новині.

Зазначимо, що напередодні прогнозами на цей поєдинок поділились Максим Шацьких і Володимир Безсонов. Вони очікують на перемогу киян, але вважають, що "біло-синім" буде непросто.

Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького ПАОКа. Матч-відповідь команди проведуть рівно за тиждень.