Динамо з голом Буяльського обіграло в спарингу Петрокуб

У неділю, 16 лютого, Динамо провело черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах.

Суперником віцечемпіона України виступив молдавський Петрокуб, який підопічні Олександра Шовковського переграли 1:0. Голом в складі столичного клубу відзначився Віталій Буяльський.

Зазначимо, це другий матч за день для киян. Вранці Динамо мінімально обіграло чемпіона Латвії РФШ – 1:0.

Контрольний матч

16 лютого

Динамо – Петрокуб 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 75 Буяльський

Раніше повідомлялось, що "біло-сині" дозаявили на другу частину УПЛ 16-річного воротаря. Також стало відомо, що капітан Динамо Андрій Ярмоленко увійшов до п'ятірки кращих пенальтистів УПЛ