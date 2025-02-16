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Динамо з голом Буяльського обіграло в спарингу Петрокуб

Олексій Мурзак — 16 лютого 2025, 17:33
Динамо з голом Буяльського обіграло в спарингу Петрокуб
ФК Динамо Київ

У неділю, 16 лютого, Динамо провело черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах.

Суперником віцечемпіона України виступив молдавський Петрокуб, який підопічні Олександра Шовковського переграли 1:0. Голом в складі столичного клубу відзначився Віталій Буяльський.

Зазначимо, це другий матч за день для киян. Вранці Динамо мінімально обіграло чемпіона Латвії РФШ – 1:0.

Контрольний матч
16 лютого

Динамо – Петрокуб 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 75 Буяльський

Раніше повідомлялось, що "біло-сині" дозаявили на другу частину УПЛ 16-річного воротаря. Також стало відомо, що капітан Динамо Андрій Ярмоленко увійшов до п'ятірки кращих пенальтистів УПЛ

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