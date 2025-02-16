Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмоленко увійшов до п'ятірки кращих пенальтистів УПЛ: хто очолює рейтинг

Олексій Мурзак — 16 лютого 2025, 16:19
Ярмоленко увійшов до п'ятірки кращих пенальтистів УПЛ: хто очолює рейтинг
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

У першій частині поточного сезону Української Прем'єр-ліги було призначено 43 пенальті, з яких реалізованими лише 30.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Голи з позначки забивали 22 гравці, а найчастіше влучно пробивав 11-метрові удари вінгер Динамо Андрій Ярмоленко – тричі: у ворота Карпат, ЛНЗ та Полісся.

Всього в активі Ярмоленка вже 17 реалізованих пенальті в УПЛ, і він піднявся на 5-е місце в списку найкращих клубних бомбардирів-пенальтистів за всю історію чемпіонату України, потіснивши Марко Девича (Металіст).

Наразі рейтинг очолюють представника Динамо Сергій Ребров та Віктор Циганков, у яких по 24 голи з пенальті.

Раніше стало відомо, що Андрій Ярмоленко, який оформив дубль у матчі Ліги Європи з Галатасараєм, зміг побити декілька рекордів Динамо.

Динамо Київ Сергій Ребров Чемпіонат України, УПЛ Віктор Циганков Андрій Ярмоленко Марко Девич

Андрій Ярмоленко

Потрібно показувати якість: Ярмоленко – про підготовку Динамо до сезону
За страждання – винагорода. 5 висновків з матчу Динамо – РФШ
Ярмоленко – про матч з РФШ: Футболу було мало
Потрібно виходити та грати за честь клубу: Ярмоленко – про матч з РФШ
Ярмоленко перевершив досягнення Шевченка в Лізі Європи у складі Динамо

Останні новини