Все вирішив пізній гол Тимчика: Динамо в товариському матчі обіграло РФШ

На зборах у Туреччині київське Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону-2024/25. "Біло-сині" зіграли спаринг проти латвійського РФШ, над яким нещодавно здобули перемогу в матчі Лізі Європи.

Товариська гра завершилася також перемогою "біло-синіх". Єдиний гол у матчі забив Олександр Тимчик на 85-й хвилині.

Колектив Олександра Шовковського з перших хвилин захопив контроль над м'ячем, але довго не міг забити.

Шанси мали Ярмоленко та Піхальонок, але забити зумів лише Тимчик, який перекинув голкіпера латвійців після розіграшу кутового.

Сьогодні Динам проведе матч проти молдавського Петрокубу. Сайт Чемпіон проведе трансляцію зустрічі.

Футбол – товариський матч

Динамо – РФШ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тимчик (75)

Нещодавно РФШ зумів обіграти рівненський Верес.

Раніше повідомлялось, що "біло-сині" дозаявили на другу частину УПЛ 16-річного воротаря.