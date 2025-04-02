Олександрія проти Шахтаря, Динамо зіграє з Рухом в 1/4 фіналу Кубку України
Микола Михайленко
Динамо Київ
Сьогодні, 2 квітня, відбудеться три матчі в межах 1/4 фіналу Кубку України з футболу.
Олександрія на стадіоні "Ніка" прийматиме донецький Шахтар, який є рекордсменом за кількістю перемог на турнірі – 14.
Ввечері одночасно розпочнеться ще два поєдинки. Верес прийматиме житомирське Полісся, а Динамо вдруге за останні п'ять днів зіграє проти Руха.
Розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України на 2 квітня:
- 14:00 Олександрія – Шахтар
- 18:00 Верес – Полісся
- 18:00 Рух – Динамо Київ
Усі матчі переглянути можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.
Зазначимо, що вчора першим півфіналістом змагання стала чернівецька Буковина, яка мінімально здолала Вікторію.