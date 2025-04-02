Олександрія проти Шахтаря, Динамо зіграє з Рухом в 1/4 фіналу Кубку України

Сьогодні, 2 квітня, відбудеться три матчі в межах 1/4 фіналу Кубку України з футболу.

Олександрія на стадіоні "Ніка" прийматиме донецький Шахтар, який є рекордсменом за кількістю перемог на турнірі – 14.

Ввечері одночасно розпочнеться ще два поєдинки. Верес прийматиме житомирське Полісся, а Динамо вдруге за останні п'ять днів зіграє проти Руха.

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України на 2 квітня:

14:00 Олександрія – Шахтар

18:00 Верес – Полісся

18:00 Рух – Динамо Київ

Усі матчі переглянути можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Зазначимо, що вчора першим півфіналістом змагання стала чернівецька Буковина, яка мінімально здолала Вікторію.