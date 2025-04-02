Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Олександрія проти Шахтаря, Динамо зіграє з Рухом в 1/4 фіналу Кубку України

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 09:21
Олександрія проти Шахтаря, Динамо зіграє з Рухом в 1/4 фіналу Кубку України
Микола Михайленко
Динамо Київ

Сьогодні, 2 квітня, відбудеться три матчі в межах 1/4 фіналу Кубку України з футболу.

Олександрія на стадіоні "Ніка" прийматиме донецький Шахтар, який є рекордсменом за кількістю перемог на турнірі – 14.

Ввечері одночасно розпочнеться ще два поєдинки. Верес прийматиме житомирське Полісся, а Динамо вдруге за останні п'ять днів зіграє проти Руха.

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України на 2 квітня:

  • 14:00 Олександрія – Шахтар
  • 18:00 Верес – Полісся
  • 18:00 Рух – Динамо Київ

Усі матчі переглянути можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Читайте також :
Відео Фото Протистояння Олександрії та Шахтаря, Рух спробує помститися Динамо: інтриги 1/4 Кубку України

Зазначимо, що вчора першим півфіналістом змагання стала чернівецька Буковина, яка мінімально здолала Вікторію.

Верес Динамо Київ Олександрія Полісся Рух Шахтар Донецьк Кубок України з футболу

Верес

Верес – Полісся: де дивитися 1/4 фіналу Кубку України
Протистояння Олександрії та Шахтаря, Рух спробує помститися Динамо: інтриги 1/4 Кубку України
Турнірна таблиця УПЛ: Динамо зберегло лідерство, Чорноморець опустився на дно
Третє місце з кінця: президент Вереса – про бюджет клубу
Реалізація могла бути кращою: Шандрук – про нічию з Інгульцем

Останні новини