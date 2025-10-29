Шовковський розповів, що допомогло Динамо обіграти Шахтар

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів, що стало запорукою успіху команди в матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу проти Шахтаря.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Безумовно, в першому таймі було дуже багато поваги до гравців Шахтаря. Ми не грали так агресивно, як домовлялися. У другому таймі ми вже грали, не скажу, що більш ризиковано, але трохи перебудували взаємодії на полі при організації оборони, особливо коли суперник починав атаки від воріт", – сказав Шовковський.

Також наставник Динамо заявив, що у першому таймі його команді заважали зайві емоції.

"Ще перед грою ми акцентували увагу гравців на тому, що успіх дається сміливим, для цього треба бути рішучим, бути першим на мʼячі, треба бути впевненими у своїх діях, грати без зайвих емоцій, тому що зайві емоції іноді можуть заважати. У сьогоднішній грі у першому таймі вони грали не на нашу користь.

У другому таймі, коли ми вже пропустили, ми вже були більш впевнені у своїх діях і чудово розуміли, що треба робити. За другий тайм, безумовно – подяка гравцям. Перший тайм будемо передивлятися, готуватися до наступних матчів ", – додав головний тренер.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Класичного.

Зауважимо, що напередодні уже визначилася два чвертьфіналісти Кубку України – ними стали Інгулець і ЛНЗ, які пройшли Вікторію та Рух відповідно.