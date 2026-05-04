Чемпіон Футбол

Київ має господаря: зірковий легіонер Шахтаря зробив провокативну заяву після перемоги над Динамо

Софія Кулай — 4 травня 2026, 07:40
Кауан Еліас
ФК Шахтар Донецьк

Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас публічно та водночас доволі провокативно підколов київське Динамо після перемоги в українському Класичному (2:1) у рамках 26-го туру УПЛ-2025/26.

В інстаграмі бразильського футболіста з'явилося сторіс із написом "Київ має господаря".

Еліас підколов Динамо
Скриншот

Нагадаємо, що кияни програли, хоча першими розмочили нулі на табло. Перший гол у зустрічі забив Матвій Пономаренко, який відзначився у розкішному стилі ледь не з центра поля.

По ходу другого тайму Лукас Феррейра зрівняв цифри на табло, а згодом Лассіна Траоре вивів донеччан уперед, встановивши остаточний рахунок протистояння.

Цікаво, що наприкінці гри судді скасували гол Едуардо Герреро через офсайд.

Відзначимо, що "гірники" завдяки перемозі ще більше закріпилися на вершині таблиці УПЛ. Тепер в активі команди Арди Турана 63 бали, а відрив від найближчого переслідувача, яким є черкаський ЛНЗ, складає вже 10 очок.

Натомість Динамо залишилося при своєму – четверта сходинка та 47 пунктів.

У наступному турі УПЛ кияни гостюватимуть на полі ЛНЗ  (9 травня о 15:30), а "гірники" зіграють на виїзді проти Полтави (10 травня о 15:30).

