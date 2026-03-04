Виграємо трофей, я серйозно: Шищенко – про перемогу Буковини над ЛНЗ в 1/4 фіналу Кубку України

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував перемогу своєї команди над ЛНЗ у чвертьфіналі Кубку України, наголосивши, що це не було головним завданням у поточному сезоні.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Завдання виходу до півфіналу Кубка України не було, але я не виключав цей турнір, бо новий формат є приємним для команд ПФЛ, і є можливість боротися за трофей. Ми у хороших умовах готувалися до ЛНЗ. У моїй тренерській кар'єрі це вперше, коли моя команда виконує серію пенальті. Прекрасні емоції, ми у півфіналі. Ми чітко розуміли, як гратиме ЛНЗ. Цей формат, де немає додаткового часу, іноді допомагає. З ким хочу зіграти у півфіналі? Знаєте, я хлопцям до матчу сказав: пройдемо ЛНЗ – виграємо Кубок України. Я серйозно. Я впевнений, що ми можемо поборотися за трофей. А побажань щодо півфіналу немає", – сказав Шищенко.

Раніше свою думку щодо результату матчу висловив і наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов.