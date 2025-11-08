Українська правда
Досягли потрібного результату: Шищенко – про 16-ту поспіль перемогу команди

Олексій Мурзак — 8 листопада 2025, 23:36
Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував 16-ту перемогу команди поспіль у всіх турнірах, зокрема і поєдинок 15-го туру Першої ліги проти запорізького Металурга (3:0), наголосивши, що ця зустріч стала не найкращою від його команди в ігровому плані.

Слова фахівця передає пресслужба клубу.

"Чесно кажучи, це був не найкращий наш матч в ігровому плані. Так, ми досягли потрібного результату, і я задоволений рахунком на табло, але в першому таймі нам було непросто. Ми очікували, що Металург гратиме від оборони – зрештою, так і сталося. Команда суперника дуже щільно діяла в захисті, і нам було складно знайти вільні зони та розкрити цю оборону. Не зовсім задоволений нашими рішеннями у першому таймі.

Добре, що забили перший гол – суперник почав грати інакше. У другому таймі з'явився простір, нам стало значно легше, ніж в першій половині зустрічі. Ми почали діяти агресивніше, швидше просували м'яч, створювали моменти. Це одразу дало результат. Загалом, важлива перемога, яка дозволила завершити перше коло на мажорній ноті", – підкреслив він.

