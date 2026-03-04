Тренер Буковини назвав головні фактори, які визначать долю кубкової зустрічі проти ЛНЗ

Сергій Шищенко висловився про готовність Буковини до першого офіційного матчу року, яким стане поєдинок 1/4 фіналу Кубка України проти ЛНЗ.

Його слова цитує пресслужба чернівецького клубу.

Фахівець заявив, що команда добре попрацювала на зборах. Він вважає, що фізично вона готова протистояти одному з лідерів УПЛ.

"Рівень нашої готовності ми побачимо вже безпосередньо у грі. Те, що я бачу зараз – ми додали у витривалості. Хлопці добре витримують навантаження. Кубковий матч буде дуже динамічним, і вважаю, що команда готова впоратися з таким високим темпом. Певне бачення є, але ми не можемо на сто відсотків знати, як саме діятиме суперник. На тренуваннях ми робили більший акцент саме на нашій грі – на тому, як ми будемо взаємодіяти, як будемо атакувати й оборонятися. Звичайно, моделюємо й можливі дії ЛНЗ", – сказав Шищенко.

Також спеціаліст розповів, що стане вирішальним фактором у майбутній зустрічі.

"Я вважаю, що вирішальною буде психологія та ментальність. Для нас це велике випробування. ЛНЗ дуже серйозний суперник, класна та витривала команда, яка демонструє якісний футбол. Вони чудово підготовлені фізично, мають у складі висококласних виконавців. Наше головне завдання – впоратися з тим тиском, який буде на нас чинитися. Я вважаю, що ми готові до цього. Перша частина сезону показала, що ми готові до таких викликів. Матч із Карпатами та спаринг із Полтавою підтвердили, що ми готові протидіяти командам УПЛ. Але саме психологічна готовність, баланс між обороною та атакою, наша організація гри – усе це в комплексі визначить якою буде сама гра", – підсумував Шищенко.

Зазначимо, що матч ЛНЗ – Буковина відбудеться 4 березня та розпочнеться о 15:30. Його можна буде подивитись за посиланням.

Нагадаємо, що напередодні визначився перший півфіналіст Кубка України. Ним стало київське Динамо, яке здолало Інгулець.