Нас покарали за помилки, але шанси є: Костюк – про поразку Динамо від ПАОКа у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи

Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку свого клубу від ПАОКа у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи, наголосивши, що суперник покарав киян за помилки, які у подальшому вплинули на психологічний стан команди загалом.

Його слова наводить пресслужба столичного клубу.

"ПАОК – досвідчена команда, ми це бачили. У таких команд високий рівень майстерності, і вони покарали нас за помилки, яких ми припустилися в першому таймі. Ми пропустили два м'ячі, попри те, що зуміли забити першими. Ці помилки дещо вплинули на психологічний стан команди. Але після перерви ми вирівняли гру, володіли перевагою, могли ще забити. Один гол ми забили, створювали моменти. Я вважаю, що шанси в нас є. Будемо готуватися до наступної гри, адже з цією командою можна грати. Те, що ми побачили у другому таймі, дає підстави для оптимізму", – зазначив він.

Костюк також відповів на питання, за рахунок чого можна покращити гру команди у майбутеньому матчі-відповіді.

"Звісно, ми розуміємо, за рахунок чого можемо покращити свою гру. У першу чергу потрібно краще організувати дії команди та не припускатися помилок. Сьогодні було багато браку, особливо в першому таймі: у простих ситуаціях ми втрачали м'яч. Я вважаю, що ми це виправимо й будемо впевненіше діяти в обороні.

Необхідно уникати таких помилок, швидше перебудовуватися та реагувати на втрати м'яча. В атаці, на мою думку, у нас є потенціал, тому внесемо певні зміни. У першому таймі ми не надто агресивно діяли в атаці, але потрібно віддати належне супернику – він добре перебудовувався та контролював м'яч. Шанси є, будемо готуватися і віддамо всі сили для досягнення перемоги", – наголосив тренер киян.

Напередодні "біло-сині" дізнались потенційних суперників у Лізі Європи, а також у Лізі конференцій, якщо не зможуть пройти ПАОК.

Як відомо, кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігоря Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.